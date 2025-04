O realizador Ryan Coogler agradeceu aos fãs numa carta emocional o sucesso da estreia do seu filme "Pecadores".

“Gratidão eterna. O meu coração está a transbordar de gratidão. Quero agradecer a todos e cada um de vocês que compraram bilhete para ver 'Pecadores'. Que se transportaram para ver o filme em diferentes formatos [de ecrã]. Que compraram pipocas e uma bebida, contrataram uma babysitter e se junaram em boleias, e a seguir ficaram no lobby a conversar e a fazer uma amizade. Que mudaram os seus horários de trabalho. Que viram o filme em grupos. Quero agradecer a todos os que o viram mais de uma vez, que recomendaram o filme a outras pessoas, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais ou nas suas mensagens de grupo", expressa o realizador na carta.

Também nos cinemas portugueses, o primeiro filme original do realizador do nomeado para os Óscares "Black Panther" apresenta Michael B. Jordan a interpretar gémeos que encontram uma força sinistra ao regressarem a casa, no Mississípi da era Jim Crow, a década de 1930. Hailee Steinfeld e Delroy Lindo são outras presenças mediáticas do elenco.

Durante o fim de semana de Páscoa, os espectadores, principalmente os norte-americanos, deleitaram-se com o 'thriller' de terror, com receitas globais de 63,5 milhões de dólares (55,84 milhões de euros, à cotação do dia), um bom arranque para uma produção que custou de 90 milhões de dólares, sem incluir o marketing.

Com base em "críticas quase perfeitas", de acordo com a revista The Hollywood Reporter, ficou em primeiro lugar nos mais vistos nos EUA, com 48 milhões de dólares (42,21 milhões de euros, à cotação do dia), uma surpresa que bateu as previsões à volta dos 40 milhões de dólares e ultrapassou "Um Filme Minecraft" no terceiro fim de semana nas salas.

Ryan Coogler a 14 de abril

A paixão de Ryan Coogler estendeu-se pela defesa da experiência de ver filmes nas salas de cinema.

“Tive a oportunidade de fazer um filme inspirado na minha família e na minha ancestralidade, mas sempre foi um filme que queríamos fazer para o público, nos cinemas. Sempre pensámos em vocês, o público, e sentimos uma profunda responsabilidade em entretê-los e comovê-los como só o cinema consegue. Acredito no cinema. Acredito na experiência de ver um filme em sala. Acredito que é um pilar necessário da sociedade. É por isso que eu e muitos dos meus colegas dedicamos as nossas vidas a esta arte. Não conseguimos fazer o que fazemos se vocês não aparecerem. O público global do cinema permitiu-me sonhar, encontrar uma carreira e construir uma vida mais sustentável para mim e a minha família", explicou.

E acrescenta mais à frente: "Ver a vossa reação ao filme revigorou-me e a muitos outros que acreditam nesta forma de arte”.

Ryan Coogler destaca que "procurou descaradamente as minhas influências cinematográficas" quando estava a escrever o argumento e a fazer "Pecadores", citando uma longa lista de ilustres realizadores, mas não só, que inclui, Spike Lee, John Singleton, [o pintor] Ernie Barnes, Steve McQueen, Ava Duvernay, Euzhan Palcy, [a escritora] Eudora Welty, Oscar Micheaux, Robert Rodriguez, Barry Jenkins, Quentin Tarantino, Nicolas Roeg, Andrea Arnold, Jeremy Saulnier, Paul Thomas Anderson, Joel e Ethan Coen, Bill Gunn, Jordan Peele, John Carpenter, Boots Reilly, Shaka King, Nia Dacosta, [o artista] Terence Nance, Rian Johnson, [o diretor de fotografia] Bradford Young, David Cronenberg, David Lynch, Chris[topher] Nolan, [a produtora] Emma Thomas, Theodore Witcher, Francis [Ford] Coppola, Julie Dash, Steven Spielberg, Kahlil Joseph, Mati Diop, Ben e Josh Safdie, [o escritor] Stephen King, [o cantor] Robert Palmer, [o escritor] Amiri Baraka, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, [o escritor] Ta-Nehisi Coates, [o escritor] Walter Mosley, [o escritor] Stephen Graham Jones, Joel Crawford, Wes Craven, e muitos outros".

