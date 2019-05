A atriz espanhola Penélope Cruz receberá no próximo Festival Internacional de Cinema de San Sebastián o prémio honorário Donostia, em reconhecimento pela sua carreira, e será a imagem do cartaz oficial, anunciou a organização do evento.

"Penélope Cruz (Madrid, 1974) é a atriz espanhola de maior reconhecimento internacional", afirma em comunicado o festival da cidade basca, destacando que, na sua prolífica carreira, a intérprete recebeu, entre outros prémios, um Óscar e três Goya.

"Recebo a notícia repleta de emoção e agradecimento ao Festival de San Sebastián por conceder esta imensa honra, num lugar que tive o prazer de visitar desde muito jovem e viver momentos muito emocionantes", disse a atriz, citada no comunicado.