"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h45, no sábado às 15h30 e no domingo às 12h00.

Na emissão desta semana de "Popcorner", destacamos o primeiro trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", filme que chega às salas de cinema a 16 de dezembro, vamos ao cinema com "Candyman" e "Boss Baby: Negócios de Família" e viajamos até Braga para conversar com Pedro Domingo, CEO dos Estúdios Nu Boyana Portugal, que trabalha efeitos especiais para grandes produções de Hollywood.

Já no pequeno ecrã, conhecemos a série "Homícidios ao Domicílio", com Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, e voltamos a "See", série com Jason Momoa, Alfre Woodward e Dave Bautista, que está de regresso à Apple TV+.

No episódio, falamos ainda sobre o serviço de streaming britânico Britbox, que decidiu colocar um aviso de conteúdo ofensivo antes de cada episódio de "Alô, Alô".

No segmento baú, recordamos a mítica série espanhola "Verão Azul", que se estreou há 40 anos.