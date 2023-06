No dia 13 de julho, a partir das 19h00, o Jardim do Torel, em Lisboa, vai receber o "Arraial de São Cajó". O evento dedicado à série "Pôr do Sol", da RTP1, antecede a estreia do filme "Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó" e vai contar com atuações da banda Jesus Quisto, Toy e Turb’o Baile.

Em comunicado, a organização sublinha que será "um dia absolutamente inesquecível, onde todos poderão dançar, comer sardinhas e matar saudades das personagens que conquistaram os portugueses".

Organizado pela produtora Coyote Vadio e pela New Sheet Entertainment, o "Arraial de São Cajó" tem o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, e contará com a presença do elenco de "Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó". O evento vai contar ainda com um bar de shots e com o altar de São Cajó.

"Depois de anos de insistência o Vaticano autorizou finalmente um arraial em honra do seu santo mais popular e o único com Tinder: São Cajó! ‘O Arraial de São Cajó’ é para os fãs da série Pôr do Sol e também para as pessoas menos esclarecidas", graceja a organização.

Os bilhetes custam 10 euros (com um bebida incluída) e podem ser adquiridos online (ver aqui) ou na página de Instagram da Coyote Vadio.

Antes de subir ao palco do "Arraial de São Cajó", os Jesus Quisto, vai atuar no NOS Alive, no Fado Café Stage, a 8 de julho.

"Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó" chega aos cinemas a 3 de agosto.