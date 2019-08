Scarlett Johansson desfilou pelo lendário Lido do Festival de Veneza com o filme "Marriage Story" ["História de um Casamento"], do realizador nova-iorquino Noah Baumbach, onde surge em confronto com Adam Driver

Trata-se da crónica de um turbulento divórcio entre Nova Iorque e Los Angeles e já está a ser favoravelmnete comparado a filmes lendários sobre esse tema, nomeadamente o emblemático "Kramer versus Kramer", já com 40 anos.

Muito elogiado pela crítica, que o descreve como o melhor trabalho do cineasta conhecido por "A Lula e a Baleia" (2005), "Margot e o Casamento" (2007) ou "Frances Ha" (2012), o filme narra como um amor se pode transformar num pesadelo, como as tensões e as diferenças pesam num divórcio.

Laura Dern, o realizador Noah Baumbach, Scarlett Johansson e Adam Driver

"Quando o realizador me contactou para propor o filme, comecei a contar-lhe o que estava a acontecer comigo", disse Johansson, que tinha acabado de se divorciar do seu segundo marido, o francês Romain Dauriac.