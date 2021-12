Com as dez nomeações de "Raya e o Último Dragão" e as nove de "Encanto", a Disney lideara com destaque para a 49.ª edição dos prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação e popularmente considerados os "Óscares da Animação".

Na corrida para Melhor Filme juntam-se "Luca", da Pixar, e "Os Mitchell Contra as Máquinas", que a Sony vendeu à Netflix, ambas com um total de oito nomeações, a que se juntou "Cantar2!", que não está na corrida em mais nenhuma categoria.

Já com muitos prémios, incluindo a maior no festival de Annecy, "Flee - A Fuga", o documentário do realizador dinamarquês Jonas Poher Rasmussen sobre um refugiado afegão, atual estudante universitário na Dinamarca, prestes a casar-se com o seu companheiro, que recorda a fuga do país de origem, surge na corrida para Melhor Filme Independente e em mais três categorias, menos uma do que "Belle", enquanto "Future Favors", "Pompo the Cinephile" e “The Summit of the Gods" só surgem aqui nomeados.

Os títulos que receberam as três nomeações mais importantes (Filme, Realização e Argumento) foram "Flee", "Belle", "Luca" e "Os Mitchell Contra as Máquinas".

Flee - A Fuga

Nas categorias de cinema, as produções da Disney lideram com 21 nomeações, a que se juntam oito do seu estúdio Pixar, seguida pelas 13 das dois filmes da Sony que acabaram por ser distribuídos pela Netflix.

A plataforma destaca-se nas categorias de TV graças a "Arcane", que lidera com nove nomeações, seguido por "Maya and the Three" com sete e "Love, Death + Robots" com cinco. Estão todos na corrida para melhor série de animação para o público em geral, juntamente com "Star Wars: Visions" e "Tuca & Bertie".

Desde que foi criado o Óscar de Melhor Filme de Animação, mais de 93% dos nomeados estiveram na corrida aos Annie.

Nenhum filme ganhou a estatueta dourada sem estar primeiro na corrida dos prémios da Sociedade Internacional de Cinema de Animação (e sempre na categoria de Melhor Filme, o que coloca em desvantagem os nomeados para Melhor Filme Independente). Em abril, “Soul” acumulou as vitórias nos Annie e nos Óscares, enquanto “Wolfwalkers”, vencedor do Melhor Filme Independente, ficou pela nomeação nos prémios mais importantes de Hollywood.

Está prevista uma cerimónia presencial para conhecer os vencedores a 26 de fevereiro de 2022.