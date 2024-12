"Robot Selvagem" lidera com grande destaque a lista de nomeações para a 52.ª edição dos Prémios Annie anunciada esta sexta-feira.

O sucesso de bilheteira da Universal e DreamWorks que adapta o 'best-seller' de Peter Brown sobre uma máquina que sobrevive numa ilha deserta e faz amizade com um zoológico de animais da floresta perplexos com a sua chegada parte com o forte favoritismo das dez nomeações para os prémios atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação, considerados os "Óscares" do seu género.

Ao contrário do ano passado, quando escandalosamente nenhuma produção da Disney ou Pixar esteve na corrida para Melhor Filme, a segunda entra agora com o incontornável "Divertida-Mente 2": foram sete nomeações para o maior sucesso comercial de 2024 nos cinemas, em qualquer género.

O mesmo número de nomeações conseguiu "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves", a mais recente maravilha da animação 'stop motion' do estúdio Aardman, que a Netflix lançará já a 3 de janeiro.

Os outros nomeados para Melhor Filme são "Naquele Natal" e "Ultraman: Ascensão", ambos também da Netflix (6 e 5 nomeações) e "O Panda do Kung Fu 4", da DreamWorks (três).

Já "Vaiana 2", da Disney, ficou-se por quatro nomeações em categorias mais técnicas.

A categoria de Melhor Filme Independente junta “Chicken for Linda!", "Flow - À Deriva" (chega a Portugal em abril), "Kensuke’s Kingdom", "Look Back" (Amazon), "Mars Express" (estreia nacional em janeiro) e "Memoir of a Snail" (que ganhou o Grande Prémio CINANIMA 2024).

Noutras categorias, a curta portuguesa "Percebes" não chegou à nomeação, o que não posiciona bem o trabalho de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves na corrida aos Óscares, onde foi anunciado na terça-feira como um dos 15 finalistas na sua categoria: há dois anos, "Ice Merchants" não só foi nomeado como ganhou nos Annies.

Na maioria dos anos, as animações nomeadas para os Óscares incluem títulos das duas categorias, mas favorecem claramente o vencedor dos Annies para Melhor Filme: alinhou com a Academia dos Óscares 14 vezes nos últimos 22 anos, mas não na última edição, onde ""Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" venceu o Annie e a estatueta dourada foi para "O Rapaz e a Garça", de Hayao Miyazaki.

Nas categorias de TV, a produção mais nomeada também é da Netflix: "Arcane", cuja segunda e última temporada chegou em novembro.

Os premiados serão conhecidos durante a cerimónia marcada para 8 de fevereiro em Los Angeles. Os Óscares são a 2 de março.

Mais informação em annieawards.org.