Harrison Ford fez uma aparição não anunciada no primeiro dia da "Star Wars Celebration", a convenção de fãs que junta os fãs da saga entre quinta-feira e domingo em Anaheim (Califórnia).

O pretexto foi o quinto filme "Indiana Jones" e o ator começou por prestar uma grande homenagem ao lendário compositor John Williams, que momentos antes conduzira a orquestra na interpretação do icónico tema do famoso arqueólogo.

"É uma honra especial para mim ter a possibilidade de dar os parabéns ao John pelo seu 90.º aniversário. Disse ao John noutra ocasião, quando tivemos a oportunidade de nos juntar, que aquela música me segue aonde quer que eu vá. E sabem que mais? Fico feliz com isso", disse ao público.

"Aquela música estava a tocar nos altifalantes da sala de cirurgia quando fiz a minha última colonoscopia... desmaiei", acrescentou com um olhar sardónico.

A seguir, notou-se a emoção na voz ao falar da "vivacidade, generosidade, do espírito de criança deste homem, o homem mais gracioso, o homem mais gentil e bondoso, e um talento maravilhoso com o qual fomos todos abençoados".

John Williams e Harrison Ford

Com uma primeira e inconfundível imagem oficial em grande plano atrás, Ford confirmou a seguir que estão quase a acabar o novo filme, ainda sem título oficial (a rodagem terminou no fim de fevereiro, está agora em pós-produção), novamente com banda sonora de John Williams.

Em palco estavam ainda James Mangold, que sucedeu a Steven Spielberg como realizador, e os produtores de sempre, o casal Kathleen Kennedy e Frank Marshall.

"Tive uma experiência maravilhosa [...] e estou realmente orgulhoso do filme que fizemos. Portanto, vejo-vos por aí", acrescentou à multidão, antes da produtora o relembrar para dizer a data de estreia que já era conhecida: 30 de junho de 2023.

"Estarei lá, espero que vocês também", concluiu a estrela.