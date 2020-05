Durante a rodagem, não haverá pessoas próximas no local e serão seguidas as regras de distanciamento social. As cenas serão filmadas após a preparação da equipa técnica e os atores nunca terão de estar frente a frente.

A escolha dos atores está a avançar e os ensaios são à distância, mas a produção está prevista para arrancar dentro de cinco semanas.

Segundo o Deadline Hollywood, a história do filme terá lugar dois anos no futuro numa sociedade em que a pandemia não desapareceu e as medidas de confinamento foram levantadas e a seguir novamente implementadas, ao mesmo tempo em que o vírus continua a sofrer mutações.

Tudo andará à volta de como esta situação, mais a paranoia e conspirações governamentais, afetam várias personagens em quarentena.

"Songbird" será realizado por Adam Mason (que dirigiu episódios da série "Into The Dark"), que também co-escreveu o argumento.