Cillian Murphy será o protagonista de "Oppenheimer", o próximo filme do realizador Christopher Nolan.

O ator irlandês com 45 anos interpretará o cientista J. Robert Oppenheimer, o "pai da bomba atómica", num regresso de Nolan à era de Guerra Mundial após "Dunkirk" (2017).

A escolha foi confirmada tanto pelo estúdio Universal Pictures como pela Syncopy, a produtora de Nolan e da sua esposa Emma Thomas, que também anunciaram a estreia (exclusiva) nos cinemas a 21 de julho de 2023 (uma data habitual para outros trabalhos do realizador).

Os rumores sobre a escolha circulavam desde que o projeto foi anunciado há três semanas: Cilliam Murphy é um dos atores preferidos do realizador e apesar de ser a primeira vez que será o protagonista, entrou em "Batman - O Início" (2005), "Inception - A Origem" (2010) e "Dunkirk" (2017), a que se juntam as participações simbólicas em "O Cavaleiro das Trevas" (2008) e "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012).

Christopher Nolan

A rodagem deverá começar no primeiro trimestre de 2022 com um orçamento de 100 milhões de dólares, mais baixo do que é habitual no cinema de Nolan mas muito acima do que os estúdios costumam investir neste tipo de projetos: o argumento escrito pelo realizador é descrito como um "thriller" sobre o paradoxo de um homem enigmático que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar.

Após Nolan ter colocado um fim à relação de grande sucesso com 18 anos com o estúdio Warner Bros. por causa da sua decisão de lançar todos os seus filmes de 2021 ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max, a Universal Pictures ganhou a corrida para financiar e distribuir "Oppenheimer", que terá direito a um lançamento exclusivo nos cinemas de 100 dias.