Já está disponível o trailer do filme onde a intensidade que o nomeado aos Óscares Jake Gyllenhaal dá às suas personagens em filmes aclamados pelos críticos juntou-se à intensidade explosiva que Michael Bay sempre deu às grandes produções de Hollywood desprezadas pelos mesmos críticos: o resultado chama-se "Ambulância".

A inspiração é um filme dinamarquês de 2005 chamado "Ambulancen" (disponível na Netflix) sobre dois irmãos que organizam um assalto e roubam uma ambulância como carro de fuga com uma equipa da médicos e um doente em estado crítico na parte de trás.

A história do novo filme é descrita como um "thriller alucinante" que se centra em três personagens cujas vidas irão mudar para sempre no decorrer de um único dia em Los Angeles.

Segundo a sinopse oficial, encontramos o veterano condecorado Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II, ator de "Candyman" e que será visto em "Matrix Ressurections"), desesperado para pagar as contas de hospital da sua mulher, que pede ajuda à única pessoa a quem sabe que não devia pedir – o seu irmão adotivo Danny (Gyllenhaal), um criminoso profissional carismático que lhe faz uma contraproposta: o maior assalto a um banco na história de Los Angeles, no valor de 32 milhões de dólares. Com a vida da sua mulher em risco, Will não pode dizer que não.

No elenco principal destaca-se ainda Eiza González.

Quando foi anunciado, o projeto foi descrito como no mesmo género dos "thrillers" de ação dos anos 1990, como "Speed" e, precisamente, o primeiro "Bad Boys", de Michael Bay.

A chegada aos cinemas está anunciada já para 17 de fevereiro de 2022.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.