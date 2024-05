Após o sucesso de audiências, "Road House 2" tem luz verde para avançar.

A Amazon MGM Studios confirmou que está em preparação uma sequela e que Jake Gyllenhaal vai regressar como o antigo lutador de MMA Elwood Dalton, que no filme é contratado para trabalhar como segurança num bar na zona de Florida Keys, descobrindo que o paraíso não é o que parece.

Durante uma apresentação à comunicação social esta terça-feira em Nova Iorque não foram revelados detalhes sobre a história ou se regressam outros atores, nomeadamente a portuguesa Daniela Melchior ou o ainda atleta profissional da UFC Conor McGregor.

O mesmo acontece com o Doug Liman: houve uma polémica nos bastidores da produção quando o realizador anunciou que iria boicotar a primeira apresentação mundial na sessão de abertura do Festival SXSW a 8 de março, dizendo ter sido "enganado" pelo estúdio em relação ao lançamento do que disse ser "claramente" um filme feito para o grande ecrã.

O que o estúdio anunciou é que "Roud House" foi visto por quase 80 milhões de espectadores a nível mundial desde o lançamento a 21 de março na Amazon Prime Video.

O filme é descrito como uma versão com muita adrenalina do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal e também está atualmente no catálogo da Prime Video.

TRAILER.