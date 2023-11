Após ter sido o vilão de "Mulher-Maravilha 1984", da DC Comics, Pedro Pascal preparara-se para voltar ao género, mas agora como herói e líder do Quarteto Fantástico.

Há vários meses que se especula sobre os atores que vão formar o novo Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico Marvel (MCU pela sigla original), mas The Hollywood Reporter, Variety e Deadline avançam com algo concreto: o ator chileno de 48 anos é a escolha do estúdio para ser Reed Richards.

Os três meios de informação mais importantes na indústria de Hollywood coincidem que as negociações estão na direção certa, mas o acordo está longe de estar fechado: existe incerteza à volta da disponibilidade do ator, cuja agenda está extremamente preenchida.

Projeto da fase seis do Universo Cinematográfico com estreia anunciada para 2 de maio de 2025, a expectativa da Marvel Studios é arrancar com a rodagem de " Quarteto Fantástico" no início do próximo ano: o realizador Matt Shakman (da série "WandaVision") já está em pré-produção nos estúdios Pinewood, na Inglaterra.

Mas após o fim da greve dos atores de Hollywood, Pascal deve retomar nas próximas semanas o trabalho na sequela de "Gladiador".

A seguir, espera-se que a primeira metade de 2024 seja ocupada com a rodagem da segunda temporada da série HBO "The Last of Us". Está ainda previsto trabalhar em "Weapons", um filme de Zach Cregger.

Estes compromissos já afetam a disponibilidade para a quarta e provavelmente última temporada de "The Mandalorian", que a imprensa especializada diz ter uma prioridade da Lucasfilm após o fim da greve.

Reed Richards já foi interpretado por Ioan Gruffudd em dois filmes "Quarteto Fantástico" em 2005 e 2007. Seguiram-se Miles Teller noutra versão em 2015 e John Krasinski como uma versão da personagem em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" em 2022.