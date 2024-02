Apesar da rodagem estar prevista para começar dentro de semanas e o realizador Matt Shakman (da série "WandaVision") estar em pré-produção há meses nos estúdios Pinewood, na Inglaterra, nenhum ator foi anunciado para o novo Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico Marvel (MCU pela sigla original).

Até agora: os rumores e posteriores notícias de novembro que apontavam Pedro Pascal como o preferido do estúdio para ser Reed Richards, o líder daquela que é conhecida como a "primeira família da Marvel" tiveram uma surpreendente confirmação, a do próprio sindicato dos atores dos EUA.

Segundo o perfil que lhe é dedicado no 'site' da SAG-AFTRA Foundation, a propósito de uma retrospetiva com a sua presença a 6 de fevereiro, "Pascal terminou recentemente a rodagem do muito aguardado 'Gladiador 2', de Ridley Scott, e irá começar em breve a rodagem de 'Quarteto Fantástico'".

A referência à produção da Marvel foi entretanto removida, mas o "mal" estava feito.

Estes perfis são elaborados em coordenação com as equipas dos respetivos atores e o do chileno de 48 anos é extenso, recordando o trabalho no teatro e em séries como "A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us", e nos filmes "O Peso Insuportável de um Enorme Talento", "The Bubble", "Mulher-Maravilha 1984", "Operação Fronteira", "Se Esta Rua Falasse", "The Equalizer 2 - A Vingança" e "Kingsman: O Círculo Dourado".

Em novembro, as notícias da imprensa especializada coincidiam que as negociações estavam na direção certa, mas longe de estarem fechadas por causa da incerteza à volta da disponibilidade do ator com agenda extremamente preenchida, o que parece ter sido resolvido.

"Quarteto Fantástico" fará parte da fase seis do MCU e tem estreia nos cinemas anunciada para 2 de maio de 2025.

Reed Richards já foi interpretado por Ioan Gruffudd em dois filmes "Quarteto Fantástico" em 2005 e 2007.

Seguiram-se Miles Teller noutra versão em 2015 e John Krasinski como uma versão da personagem em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" em 2022.