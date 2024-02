"Feliz Dia de São Valentim da Primeira Família da Marvel", revela a partilha da Marvel Studios nas redes sociais esta quarta-feira que anuncia o elenco oficial do "Quarteto Fantástico".

Com uma ilustração com os eleitos, confirma-se a escolha de Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") para o papel de Reed Richards, tal como indicavam os rumores e posteriores notícias desde novembro.

Ao seu lado estarão a nomeada aos Óscares Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), o primeiro "Quarteto Fantástico" do Universo Cinematográfico Marvel fará parte da fase seis e também tem uma nova data de estreia: passou de 2 de maio de 2025 para 25 de julho.