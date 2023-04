A versão de "A Pequena Sereia" de 2023 tem 135 minutos, segundo os dados revelados em primeira pela exibidora norte-americana AMC.

Por comparação, foram apenas precisos 83 minutos no clássico da animação de 1989 para contar a história de Ariel, a sereia que vive num paraíso subaquático mas está encantada com a vida à superfície e se apaixona pelo príncipe Eric.

O filme bate o recorde da duração das novas versões em imagem real a partir dos clássicos de animação da Disney que pertencia a "Cruella", com 134 minutos, uma estratégia do estúdio que começou com "Alice no País das Maravilhas" em 2010.

Além da duração e tal como aconteceu com outros filmes recentes da Disney, sabe-se que houve alterações para evitar ou corrigir estereótipos de raça, género ou outros que possam ofender os espectadores da atualidade, e reflitam comportamentos e preocupações mais modernos, nomeadamente de mais diversidade.

Há duas semanas, gerou controvérsia junto dos fãs mais devotos o anúncio feito pelo compositor Alan Menken de que alterou parte das letras de duas bem conhecidas do filme original para não ofender espectadores "sensíveis".

Em "Kiss the Girl", Ariel e Eric fazem um passeio romântico de barco e o caranguejo Sebastian encoraja o príncipe a beijar a pequena sereia.

Já em "Poor Unfortunate Souls", Ariel faz um acordo com Ursula para visitar os humanos em terra.

"Houve algumas alterações na letra de 'Kiss the Girl' porque as pessoas ficaram muito sensíveis com a ideia de que [Eric] iria, de alguma forma, impor-se à [Ariel]", esclareceu o compositor à Vanity Fair.

"Fizemos algumas revisões em 'Poor Unfortunate Souls' em relação a diálogos que podem fazer as meninas de alguma forma sentirem que não devem falar quando não é apropriado, mesmo que seja claro que Ursula está a manipular a Ariel para desistir da sua voz", acrescentou.

Segundo a imprensa americana, Ariel na nova versão também deseja trocar a sua voz por pernas mais por causa da sua própria liberdade pessoal do que para arranjar um parceiro.

Com Halle Bailey como Ariel e Jonah Hauer-King como o príncipe Eric, além de Javier Bardem como o Rei Tritão e Melissa McCarthy como Ursula, a nova versão é realizada por Rob Marshall, que assinou filmes como o vencedor dos Óscares “Chicago” e “O Regresso de Mary Poppins”.

A estreia nos cinemas portugueses está marcada para 26 de maio.

TRAILER.