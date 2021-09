Claudina é uma tradicional e reprimida mulher do interior. Após a morte do marido, conhece Elsa, uma mulher casada e independente que a desafia a descobrir o amor verdadeiro. Sob o olhar de uma pequena e conservadora cidade no sul do Chile, obcecada pelo avistamento de Ovnis, Claudina inicia uma dura jornada em direção à liberdade, e ganha coragem para deixar tudo para trás e compreender que a liberdade é individual e inalienável.

Realizado por Nicol Ruiz, "La Nave del Olvido" é exibido esta segunda-feira, 20 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.