Quando Iris conhece Renata, sente-se imediata e inexplicavelmente atraída por ela. A nova presença de Renata deixa todos desconfortáveis e os preconceitos multiplicam-se.

Perante a hostilidade, as duas raparigas e o seu pequeno grupo de amigos formam a resistência queer que converte as atropeladas arquiteturas que os rodeiam em testemunhas, mas também em perigosas armadilhas.

Os seus encontros brilham como uma forte luz no meio de um soturno bairro.

Realizado por Clarisa Navas, "Las Mil y Una" é exibido este domingo, 20 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge. Repete no sexta-feira (25) às 16h00, no mesmo cinema.