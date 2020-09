Em julho, o vento seco e a baixa humidade do ar secam a pele dos moradores de uma pequena cidade de Goiás.

Sandro passa os dias em idas ao clube da cidade, a trabalhar, a jogar futebol com amigos e a participar nas festas da sua cidade natal. Está num relacionamento com Ricardo, seu colega de trabalho, mas a sua rotina começa a mudar com a chegada de Maicon, um rapaz que chama a sua atenção e do qual todos sabem muito pouco.

Realizado por Daniel Nolasco, "Vento Seco" é exibido este sábado, 19 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge. Repete no terça-feira (22) às 19h00, no mesmo cinema.