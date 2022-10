Rachel Zegler foi escolhida para ser a protagonista de mais uma versão em imagem real inspirada por um clássico de animação da Disney e não é um qualquer: "Branca de Neve".

Realizado por Marb Webb (conhecido por "500 Dias com Summer" e os dois "O Fantástico Homem-Aranha" com Andrew Garfield), a nova versão já acabou de ser rodada no início do verão e chegará aos cinemas em março de 2024, destacando-se ainda a escolha de Gal Gadot como nova Rainha Má.

Mas não faltaram piadas e críticas contra a cedência ao "politicamente correto" por causa da intenção do estúdio de modernizar o filme de 1937 com a escolha de uma atriz de origem latina ou as consultas a membros da comunidade do nanismo sobre a representação dos anões na história.

Mas a estrela revelada pela recente versão de "West Side Story" não tem dúvidas que tem de ser assim.

"As pessoas andam a fazer essas piadas sobre a nossa ser a Branca de Neve politicamente correta, quando é mais do género, sim, é mesmo — porque precisava disso. Trata-se de uma animação com 85 anos e a nossa versão é uma história refrescante sobre uma jovem mulher com mais função do que 'estar à espera que chegue o meu príncipe'", disse numa entrevista à Vanity Fair (citada pela The Hollywood Reporter), numa referência à canção "Someday My Prince Will Come" que está no filme.

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

Em janeiro, Peter Dinklage, que ficou famoso mundialmente pelo papel de Tyrion Lannister em "A Guerra dos Tronos" (2011-2019), fez críticas que causaram grande impacto mediático à intenção de avançar com um novo filme.

"Anda por aí muita hipocrisia. Literalmente sem querer ofender ninguém, mas fiquei um pouco surpreendido quando eles se mostraram tão orgulhosos de escolherem uma atriz latina como Branca de Neve. Mas ainda estão a contar a história de 'Branca de Neve e os Sete Anões'. Deem um passo para trás e olhem para o que estão ali a fazer. Não faz sentido para mim", disse ao ao podcast "WTF" com Marc Maron.

Em comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter nos dias seguintes, a Disney disse que estava a trabalhar para evitar "reforçar estereótipos" na nova versão, já que a história de Branca de Neve é baseada num conto dos irmãos Grimm e na animação os anões são tratados como desajeitados ou crianças pela protagonista.

"Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos a adotar uma abordagem diferente com estas sete personagens e a consultar membros da comunidade do nanismo. Estamos ansiosos por vir a partilhar mais à medida que o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento", destacava um porta-voz.