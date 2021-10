A versão de "Dune - Duna" que está agora em exibição nos cinemas é da responsabilidade do realizador Denis Villeneuve e não existe mais nenhuma.

Em agosto, Jason Momoa, que interpreta Duncan Idaho, lançou a confusão ao dizer numa entrevista ao jornal The New York Times que gostaria que fosse lançada uma "versão de quatro a seis horas" da adaptação ao cinema da primeira parte do livro de Frank Herbert, como se fosse uma série de TV e sem cortes: "Quero ver a visão completa do Denis. Não quero que seja cortada".

Mas o realizador garante que essa versão não existe e é mesmo a sua visão que chegou ao grande ecrã... com 155 minutos.

“Adora o Jason, mas tal coisa não existe! A versão do realizador é a que as pessoas estão neste momento a ver nos cinemas. Não haverá outra versão. Sim, podia ter feito um filme muito mais longo, mas contemplativo, mas esse não era o plano", esclareceu em entrevista à revista britânica New Musical Express.

O que os espectadores de "Dune - Duna" também não ver ver são cenas de pós-créditos a abrir o apetite para a segunda parte (que ainda não tem luz verde do estúdio), popularizadas pelo Universo Cinematográfico Marvel.

"Não gosto de cenas de pós-créditos. Existe uma emoção final muito específica que estava à procura com o último plano [de "Dune"] e não quero estragá-la. Portanto, não, não uso cenas de pós-créditos. Nunca o fiz e nunca o farei", prometeu.

