Duas décadas depois de conseguir um sucesso global surpreendente nas festas de fim de ano com "O Amor Acontece", o cineasta britânico Richard Curtis procura repetir o truque na sua primeira incursão na animação.

O argumentista e realizador de 68 anos coadaptou a sua própria trilogia de livros infantis e pediu ao amigo de longa data Ed Sheeran que contribuísse com uma canção original, para levar "Naquele Natal" ao grande e pequeno ecrã.

Apresentando as vozes de Brian Cox ("Succession"), Bill Nighy ("O Amor Acontece") e uma série de outros talentos, chega a cinemas selecionados do Reino Unido esta semana, antes do seu lançamento mundial na Netflix a partir de 4 de dezembro.

Curtis, responsável por sucessos de bilheteira como "Quatro Casamentos e um Funeral" e "Notting Hill" (só argumentos), antes de dirigir "O Amor Acontece", de 2003, disse que a sua primeira aventura no cinema de animação foi cheia de surpresas, especialmente a natureza demorada do género.

"Fiquei chocado com a quantidade de tempo (que leva)", disse à agência France-Presse quando o filme estreou no Festival de Cinema de Londres, no mês passado.

No entanto, houve alguns aspetos positivos.

“A minha teoria é que isto significa que as pessoas que trabalham com animação são mais simpáticas do que as pessoas que trabalham em filmes normais, porque sabem que terão que se entender durante cinco anos.

"Trata-se realmente de um casamento. Não é só uma noite - não é um feriado sexy em Ibiza! É uma longa jornada juntos. Portanto, realmente gostei."

Ousados

"Naquele Natal" - uma série de contos entrelaçados sobre uma cidade de amigos e parentes durante um período festivo conturbado - é uma oferta familiar que ainda tem um toque contemporâneo e adulto.

Apresenta muitas piadas e referências a tudo, desde Jesus a ser um 'hipster' até ao aborto e as mudanças climáticas.

“Se o amor fosse fácil, o seu pai não teria fugido com a sua enfermeira dentária de 25 anos”, diz uma das principais personagens de animação, a Sra. Williams, ao seu filho Danny.

Curtis diz que ele e o coargumentista Peter Souter estavam confiantes de que o formato significava que poderiam ser "modernos e, às vezes, ousados ​​e satíricos sem cruzar grandes linhas vermelhas".

“Sempre pensei que não se deveria, por assim dizer, ser burro quando se está a lidar com crianças”, explicou.

Fiona Shaw, atriz veterana de teatro e cinema ("Harry Potter"), estava igualmente entusiasmada por contribuir para um filme não destinado apenas para os adultos.

“Adoro realmente o público jovem porque veem com muito entusiasmo, precisão e memória. Lembram-se das coisas”, disse.

“Portanto, espero que este público goste tanto da senhora Trapper como eu gostei de interpretá-la.”

História de Suffolk

Claudia Jessie, Ed Sheeran e Richard Curtis na rodagem do videoclip 'Under the Tree' créditos: Mark Surridge/Netflix

Simon Otto, conhecido pelo seu trabalho na animação de personagens dos filmes “Como Treinares o Teu Dragão”, faz a sua estreia na realização do projeto, que, segundo ele, inova no género.

“Na animação, é muito invulgar contar histórias que se interligam – geralmente é sobre um único herói numa jornada fantástica”, explicou.

“Trazer o charme e a intemporalidade da animação para as histórias da vida real de Richard, que têm apelo universal e concretizam os desejos, pareceu uma combinação realmente interessante para todos.”

Curtis revelou que Sheeran escreveu e gravou uma música original para o filme, "Under the Tree", em grande parte graças ao cenário da história no condado de Suffolk, no sudeste da Inglaterra, onde ambos vivem.

“Ed é, por assim dizer, o epítome de Suffolk”, explicou o cineasta, enquanto brincava que o envolvimento do músico famoso também poderia ser devido ao facto de ele parecer “uma personagem animada”.

“Fui lá, mostrei-lhe o filme e ele disse: 'Ah, adoraria escrever uma música para isto'. E ele fez isso depressa, e é uma canção realmente bonita”, disse Curtis. "Temos muita sorte."

Otto observou que a faixa "realmente se tornou o coração do filme", ​​pois aparece num momento culminante.

“Vai-se encaminhado em direção a este momento. E ele poderia ser uma das nossas personagens”, disse.