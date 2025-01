Desde que fez "Florence, Uma Diva Fora de Tom" (2016) e deixou as comédias românticas para trás que Hugh Grant está a viver uma grande fase na sua carreira.

Atualmente, o ator está na temporada de prémios a promover "Herege", que o pode levar à primeira nomeação para os Óscares da carreira, mas surge sempre o tema das comédias românticas: o sucesso gigantesco de "Quatro Casamentos e um Funeral" lançou a carreira para o estrelato, onde se destacam títulos como "Notting Hill", "O Diário de Bridget Jones", "O Amor Acontece" ou "Amor Sem Aviso".

Numa nova entrevista, Hugh Gant descreveu o género da comédia como 'difícil' e que normalmente envolve uma rodagem que é um 'processo miserável'.

“Acho simplesmente que a 'com' [comédia] é difícil. Não sei sobre a 'rom' [romântica]. A 'rom' não é fácil – e é preciso ser sincera – mas a 'com' sem dúvida que é muito difícil", disse à revista Variety.

E o ator descreve à jornalista o que se passa: “É um processo miserável. Provavelmente já esteve na rodagem de filmes de comédia e não existe riso. Está a fazer-se isto no vácuo e, se tiver muita sorte, poderá ouvir o fungar abafado de alguém sentado perto do monitor. Isso é ouro".

"O Amor Acontece"

Olhando para as comédias românticas como um todo e as suas em particular, Hugh Grant refletiu sobre essa parte da carreira.

"São difíceis. E com o benefício do tempo, aprecio realmente as boas que fiz. As do Richard Curtis ["Quatro Casamentos e um Funeral", "Notting Hill", "O Diário de Bridget Jones", "O Amor Acontece"] são realmente sobre dor. É algo que a minha esposa descobriu. Ela é sueca; eles são bons com a dor. Ela estava a ver 'O Amor Acontece' e disse: 'Estão todos a sofrer e o humor é uma forma de lidar com a dor'. É isso que faz os filmes sustentarem-se e não flutuarem como cotão".

E acrescentou: Os do Marc Lawrence que fiz também são ótimos ["Amor Sem Aviso", "Música e Letra", "Ouviste Falar dos Morgans?", "Argumento de Amor"] porque ele realmente adora pessoas e há um carinho que acho ser encantador. Porque vi comédias românticas que são ligeiramente montadas por comité e não funcionam tão bem."

O ator revela ainda que não foi uma escolha consciente deixar de fazer filmes do género e admite que se estava a 'estender' para lá do que devia, mas só parou realmente por causa do 'fracasso total' de "Ouviste Falar dos Morgans?" (2009), ao lado de Sarah Jessica Parker.

"Foi incrível. Vai-se de herói a absolutamente zero no espaço de um segundo, mas tem sido muito divertido reconstruir lentamente a carreira e numa nova direção", disse.