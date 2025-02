Brady Corbet garante que não ganhou um único dólar com "O Brutalista".

O realizador e um dos argumentistas do filme nomeado para dez Óscares desmistificou o 'glamour' do que é estar na corrida aos prémios de Hollywood quando se trabalha à margem dos grandes estúdios de Hollywood.

Numa entrevista ao podcast WTF, de Marc Maron (via Deadline), Brady Corbet diz que ele e a esposa e colaboradora Mona Fastvold 'ganharam zero dólares nos dois últimos filmes que fizemos'.

O outro filme parece ser uma referência a "Vox Lux" (2018), com Natalie Portman.

Perante a surpresa do seu anfitrião, reiterou: "Na verdade, zero. De certa forma, tivemos de viver de um pagamento de há três anos", referindo-se certamente aos três episódios que realizou de "No Meio da Multidão" (2023), uma minissérie da Apple TV+ com Tom Holland e Amanda Seyfried.

E acrescentou: "Falei com muitos cineastas que têm filmes nomeados este ano e que não conseguem pagar a renda. Isso é uma realidade."

De facto, o antigo ator e realizador diz que “a primeira vez que ganhei algum dinheiro em anos” foi com vários trabalhos publicitários quando passou por Portugal, o que aconteceu em novembro no âmbito do festival Leffest.

Brady Corbet explica que ele e outros na mesma situação acabam por estar comprometidos com meses de campanha global para promover os seus filmes, sem dinheiro a entrar.

“Se se olhar para alguns filmes que estrearam em Cannes [Festival], isso foi há quase um ano… o nosso filme estreou-se em setembro [no Festival de Veneza]. Portanto, estou a fazer isto há seis meses e tenho zero rendimentos porque não tenho tempo para ir trabalhar. Nem sequer posso aceitar agora um trabalho como argumentista", contou.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien.