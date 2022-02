Radicado nos EUA há mais de 30 anos, o realizador alemão Roland Emmerich é conhecido pelos seus filmes de grande espetáculo e destruição, como "Stargate" (1994), "O Dia da Independência" (1996) e a sequela "O Dia da independência: Nova Ameaça" (2016), "Godzilla" (1998), "O Dia Depois de Amanhã" (2004), "10.000 AC" (2008), "2012" (2009) e "Midway" (2019).

O próximo filme chama-se "Moonfall: Rota de Colisão" e o título original resume o tema: uma força desconhecida desvia a Lua da sua órbita e fica em colisão com a Terra. E para evitar mais uma catástrofe tão habitual no cinema do realizador foram convocados atores como Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland, Michael Peña e Charlie Plummer.

Mas Emmerich confirma que o género dos "filmes catástrofe" mudou nos últimos e culpa o impacto que têm os super-heróis e "Star Wars" no mundo do cinema.

"Porque naturalmente Marvel e DC Comcis, e 'Star Wars', basicamente tomaram conta de tudo. Está a destruir um pouco a nossa indústria porque já ninguém faz nada original", revelou à publicação 'online' Den of Geek.

O realizador admitiu que uma das causas para a sua resistência ao género é ter crescido mais com as bandas desenhadas de Tintin do que as de super-heróis na Alemanha.

"É por isso que, numa fase inicial, os super-heróis não funcionavam na Alemanha. Precisaram de 10 ou 15 anos [de filmes] para chegar ao mesmo nível do resto do mundo. Mas nunca encontrei nada de interessante nesse tipo de filme", explicou.

"Deviam-se fazer novos filmes ousados. E, na verdade, acho que o Christopher Nolan é o mestre nisso. Ele é alguém que pode fazer os filmes sobre o que ele quiser. Para mim é um bocadinho mais difícil, mas ainda tenho um nome suficientemente grande – principalmente se é um [filme] catástrofe ou tem algum tema de catástrofe", acrescentou.

De facto, o currículo do realizador garantiu um financiamento de 140 milhões de dólares para "Moonfall", que chegou esta semana aos cinemas e é um dos filmes mais caros dos últimos anos sem financiamento de um dos cinco principais estúdios de Hollywood ou de uma plataforma de streaming.

