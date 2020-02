As últimas notícias eram de novembro de 2018, quando constou que Chris Pratt era o desejado para ser o charmoso Simon Templar, conhecido como O Santo, criado pelo escritor Leslie Charteris, uma espécie de Robin Hood dos tempos modernos que só rouba os criminosos.

Hollywood fez alguns filmes de segunda linha entre 1938 e 1941 e voltou a apostar numa nova versão em 1997 com Val Kilmer, mais focado na faceta de ladrão internacional e mestre dos disfarces, mas que foi uma desilusão nas bilheteiras e não conseguiu lançar uma nova saga.

A personagem tornou-se icónica com a série televisiva de culto com Roger Moore, produzida entre 1962 e 1968, que foi transitando paulatinamente de uma série puramente policial para uma saga com contornos de aventura de espionagem, sempre com doses equilibradas de mistério e elegância, bem ao sabor da moda da época, criada pelo grande sucesso dos filmes de James Bond no cinema.

De facto, o seu impacto foi tão grande que Roger Moore acabou por suceder definitivamente a Sean Connery como o 007 em 1973.