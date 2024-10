Os "Rugrats" vão finalmente regressar ao grande ecrã e como nunca os vimos antes.

Fontes avançaram ao Deadline que a clássica série de animação dos anos 1990 sobre um grupo de bebés vai ter una versão híbrida, entre a imagem real e os efeitos gerados por computador.

O projeto da Paramount Pictures, que se arrasta pelo menos desde 2018 e chegou a ter data de estreia para 13 de novembro de 2020, terá como realizador Jason Moore, o mesmo de "Um Ritmo Perfeito" (2012) e "Shotgun Wedding - Casamento Explosivo" (2022).

Será a quarta vez que os "Rugrats" chegam ao cinema: os primeiros filmes, de animação, foram lançados em 1998, 2000 e 2003.

A série estreou em 1990 e seguia as aventuras dos bebés Tommy Pickles, Chuckie Finster, Phil e Lil DeVille e Angelica Pickles. Os episódios chegaram a Portugal dois anos depois, com a SIC, na versão original com legendas em português, com o título "Os Meninos do Coro".