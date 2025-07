Durante três dias, dois dos quais estão já esgotados, o antigo parque de campismo da Madalena de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, acolhe artistas nacionais e internacionais em cinco palcos.

A abertura do festival cabe aos Scorpions, banda alemã de rock fundada em 1965 por Rudolf Schenker, que já vendeu mais de 100 milhões de discos.

Antes dos Scorpions, atuação marcada para as 23:00, o palco será da banda portuguesa de rock formada no final de 1978 Xutos & Pontapés.

Neste dia, o festival conta ainda com os Hybrid Theory, banda de tributo portuguesa aos Linkin Park que, desde a sua criação em 2017, se têm destacado pela sua fidelidade ao som da banda original, e o músico Marvin King que, em 2020, lançou o seu primeiro álbum a solo, “El Dorado”.

Já no sábado, dia em que a lotação está praticamente esgotada, será a vez dos Thirty Seconds to Mars subirem ao palco principal com o sexto álbum de estúdio “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, lançado em setembro.

Os portugueses Miguel Araújo e Os Quatro e Meia, Nena e Joana Almeirante e Luis Trigacheiro & Buba Espinho compõem o resto do cartaz do segundo dia do festival.

O cantor, compositor, Dj e produtor musical brasileiro de 26 anos Pedro Sampaio será o responsável por encerrar o terceiro e último dia do Marés Vivas, palco onde subirão ainda os Calema, Ozuna e Nenny.

Pelos outros quatro palcos espalhados pelo recinto, os festivaleiros poderão ainda assistir às atuações de Insert Coin, Milhanas, Jéssica Pina, Zarco, Jimmy P., Beatriz Rosário, Lhast e Tiago Nacarato.

Uma das novidades da edição deste ano do festival é a roda gigante e um slide, assim como uma área de restauração maior e mais diversificada.