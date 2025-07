Tony Carreira, Bárbara Bandeira e Diogo Piçarra são os cabeça-de-cartaz das festas da Amadora, no distrito de Lisboa, que se realizam entre 4 e 14 de setembro, foi hoje anunciado.

As festividades assinalam o 46.º aniversário do município da Amadora e contemplam, além de concertos musicais, dança, exposições, eventos desportivos e festivais gastronómicos, segundo o programa divulgado esta tarde pelo presidente da autarquia, Vítor Ferreira (PS).

Relativamente aos concertos musicais, destacam-se as atuações de Bárbara Bandeira e Expensive Soul (12 de setembro), Diogo Piçarra e Tony Carreira (13 de setembro) e Orquestra Ligeira do Exército e The Lucky Duckies (14 de setembro), todos com entrada livre.

Destaca-se ainda a atuação, nos dias 13 e 14 de setembro, de Nina Toc Toc, no Cineteatro D.João V.

Ao nível da dança, o destaque vai para uma reposição do espetáculo “Gate57”, pela Quorum Dance Company, no dia 4 de setembro.

A grande novidade destas festividades será a realização da primeira edição do “Festival da Cerveja”, que decorrerá entre 4 e 7 de setembro, no Parque Central.

“Durante quatro dias, o evento irá reunir uma vasta seleção de cervejas artesanais e internacionais, provenientes de vários continentes, numa verdadeira celebração da cultura cervejeira mundial”, refere a organização.

Dos festivais destaca-se também a realização da segunda edição do festival “É um encontro”, que terá lugar entre 12 e 14 de setembro no Parque Central e no Mercado Municipal da Mina de Água.

Este evento é promovido pela Associação Crescer e reúne ‘chefs’ nacionais e internacionais, com o objetivo de “dar a conhecer a oferta gastronómica local” e fomentar “a partilha e a troca de ideias, através da cozinha”.

Em termos desportivos, a organização destaca a realização do Amadora Ativa (durante todo o mês de setembro), bem como do 2.º Open Cidade da Amadora (entre 6 a 8 de setembro).

A Câmara da Amadora informa ainda que, nos dias dos concertos de rua (12, 13 e 14 de setembro), no Palco Cidade/Parque Central, será necessário condicionar o trânsito nas imediações, “pelo que estarão encerradas algumas artérias”.

“Podem também ser utilizados os transpores públicos para aceder ao local dos concertos, estando a estação da CP Amadora situada próximo do Parque Central”, refere ainda o município.