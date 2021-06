Dwayne Johnson vai fazer um filme de Natal para a Amazon chamado "Red One".

O projeto está a ser descrito em termos muito vagos, mas vai escrito por Chris Morgan, o argumentista de vários filmes "Velocidade Furiosa", incluindo o spinoff de 2019 com Johnson "Hobbs & Shaw", a partir de uma história original do próprio presidente da produtora de Dwayne Johnson, a Seven Bucks.

A Amazon é mais recente peça no tabuleiro do grande jogo de Dwayne Johnson em Hollywood, que tem intensas relações profissionais com quase todos os estúdios, incluindo a Disney ("Jungle Cruise"), Sony ("Jumanji"), DC Films/Warner ("Black Adam"), NBCUniversal (além de "Hobbs & Shaw", as séries "Young Rock" e "The Titan Games") e Netflix (o filme ainda inédito "Red Notice" e outros projetos).

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Amazon descreve "Red One" como "uma comédia de ação e aventura global para todos os públicos, imaginando um novo universo para explorar dentro do género cinematográfico do Natal."

Segundo a imprensa especializada norte-americana, a Amazon e a Seven Bucks estão a encarar "Red One" como algo mais do que um filme de streaming, mas também uma oportunidade para o lado de negócio do comércio eletrónico.

"Este conceito único representa uma propriedade que pode abranger não apenas um filme, mas pode ir além do entretenimento, passando por vários setores e negócios", descreve o comunicado.

Com Dwayne Johnson a ter uma agenda carregada, a rodagem será decorrer no ano que vem para uma estreia natalícia em 2023.