Depois do Pai Natal, cujo nome de código é Red One, ser raptado, o Chefe de Segurança do Pólo Norte une-se ao caçador de recompensas mais infame do mundo numa missão repleta de ação para salvar o Natal. É este o ponto de partida de "Red One: Missão Secreta", que chega aos cinemas esta quinta-feira, inaugurando oficialmente a temporada de filmes de Natal.

Dwayne Johnson é o chefe de segurança do Pai Natal, Chris Evans é o caçador de recompensas mais qualificado para o encontrar e J.K. Simmons dá corpo ao Pai Natal mais "fit" da história do cinema. Do elenco fazem ainda parte Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt e Kristofer Hivju.

O SAPO Mag esteve na conferência de imprensa virtual de apresentação do filme com a presença do elenco, do realizador e dos argumentistas.

"Red One: Missão Secreta" é realizado por Jake Kasdan ("Jumanji: Bem-Vindos à Selva", "Professora Baldas") e escrito por Chris Morgan a partir de uma história original de Hiram Garcia.