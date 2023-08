"Red, White & Royal Blue" estreia-se a 11 de agosto na Amazon Prime Video. Nas redes sociais, os espectadores aguardam com expectativa a nova aposta do serviço de streaming baseada no best-seller de Casey McQuisto.

Para antecipar a estreia, no Twitter, a produção do filme revelou um excerto da primeira temporada.

Na cena partilhada nas redes sociais, Alex (Taylor Zakhar Perez), filho da presidente dos Estados Unidos, e Henry (Nicholas Galitzine), príncipe da Inglaterra, conversam com jornalistas e tentam encenar uma trégua na sua rivalidade.

Veja o vídeo:

"Dois mundos diferentes e uma história de amor inesquecível...e muito (a)típica": é este o ponto de partida do novo filme do serviço de streaming protagonizada por Taylor Zakhar Perez (de "A Banca dos Beijos 2 e 3) e Nicholas Galitzine ("Cinderela"), além de Uma Thurman ("Pulp Fiction", "Kill Bill").

A primeira temporada da comédia romântica LGTBI+ conta com argumento e realização de Matthew López, dramaturgo da Broadway premiado com o Tony, e ainda com Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson e Stephen Fry no elenco.

"Red, White & Royal Blue" vai acompanhar Alex Claremont-Diaz, o filho da Presidente dos Estados Unidos, e o príncipe britânico Henry, que têm muito em comum - "beleza, carisma, popularidade internacional e desdém um pelo outro".

"Separados por um oceano, o problema que já dura há algum tempo não é assunto, até que um incidente desastroso - e muito público - num evento Real, se torna tema nos tabloides, criando problemas nas relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido na pior altura possível", resume a Prime Video.

Com o objetivo de conter o problema, as famílias e os responsáveis obrigam os rivais a encenarem uma trégua. "Mas, inesperadamente a relação fria de Alex e Henry torna-se uma espécie de amizade e a fricção entre os dois cria algo mais profundo do que aquilo que poderiam ter imaginado", acrescenta o serviço de streaming.

O filme recebeu a classificação R nos EUA, reservado para filmes com "linguagem, algum conteúdo sexual, nudez parcial", antecipando que esta não será uma adaptação diluída da elogiada obra de Casey McQuiston publicado em 2019 que chegou a lista dos best-sellers do New York Times.