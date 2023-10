“Regra 34”, que no ano passado venceu o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival de Locarno, na Suíça, foi agora considerado pelo júri do Queer Lisboa, "um filme que continua depois dele", que "aborda a violência como opressão, e a violência como tesão”, como indica o comunicado da organização, que anuncia o palmarés desta edição do festival.

O filme da realizadora do Rio de Janeiro, que “é necessário para os tempos que se vivem”, abre ainda “diálogo sobre a fluidez e os limites da sexualidade e do prazer, sem moralismos, mas também sobre as desigualdades raciais e de classe na sociedade e na aplicação da lei”.

Já “Opponent”, que também venceu o Prémio do Público, é um trabalho que “nos confronta sobre quem são os adversários” e “o que é a liberdade queer”.

Opponent

Na competição de documentários, o prémio de Melhor Filme foi para “Peixe Abissal/Abyssal Fish”, de Rafael Saar, um trabalho que “mergulha no universo poético e biográfico do músico, escritor e pintor Luís Capucho, que se reinventou enquanto artista depois de um coma”.

Neste segmento, o Prémio do Público foi para “Kokomo City”, de D. Smith.

Na competição de curtas-metragens, o prémio foi atribuído a “Troy”, de Mike Donahue, e o Prémio do Público a "Warsha", de Dania Bdeir, enquanto “Dipped in Black”, de Matthew Thorne e Derik Lynch, recebeu uma Menção Especial.

Na competição de curtas-metragens de escolas europeias 'In my shorts', o prémio de Melhor Filme foi para “Edge”, de Edmund Krempiński e Jakub Dylewsk.

A “Les garçons dans l’eau/Boys in the Water”, de Pawel Thomas Larue, foi atribuída uma Menção Honrosa.

Na competição Queer Art, o prémio de Melhor Filme foi para “O Estranho/The Intrusion”, de Flora Dias e Juruna Mallon.

"A edição deste ano do festival acolheu dezenas de convidades internacionais, vindes de países como o Brasil, Colômbia, Irlanda, EUA, França, Alemanha, Polónia, Suécia, além des váries convidades portugueses", lê-se no comunicado do festival.

A organização acrescenta ainda que "o Cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa viram um acréscimo de público em relação à edição anterior, tendo atingido os 7.500 espectadores, além de participantes que frequentaram as atividades paralelas do festival."

As próximas datas também foram anunciadas. A edição do Queer Lisboa 28 decorrerá de 20 a 28 de setembro de 2024, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

A 9.ª edição do Queer Porto realiza-se nos próximos dias 10 a 14 de outubro, no Cinema Batalha e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.