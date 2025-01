Será que ‘Stu’ Macher tinha um irmão gémeo que todos desconheciam? Será preciso esperar pelo fim de fevereiro de 2026 para descobrir.

Apesar de Sidney Prescott deixar cair uma televisão na cabeça da personagem no primeiro "Gritos" (1996), o ator Matthew Lillard é a novidade surpreendente do elenco do sétimo filme.

Será o regresso pela primeira vez em 30 anos à saga que lançou a sua carreira, de que fazem parte os filmes "Scooby Doo" (200-2004), "Ela É Demais" (1999), "Os Descendentes" (2011), "Freddy's - O Filme" (2023) e muitos créditos na dobragem de animações.

O ator, atualmente com 55 anos, junta-se assim às contemporâneas Courteney Cox e Neve Campbell, no filme que será realizado por Kevin Williamson, o criador da saga e argumentista de "Gritos" (1996), "Gritos 2" (1997) e "Gritos 4" (2011).

De outros filmes regressam ainda Scott Foley, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, enquanto as estreias no elenco são Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale e Mark Consuelos.

Recorde-se que a saga, adormecida desde "Gritos 4", foi revitalizada pelo sucesso do quinto filme em 2022, que juntava Campbell, Cox e o também veterano David Arquette, com um novo elenco de jovens atores.

No entanto, Campbell recusou regressar no sexto filme em 2023 por causa de uma disputa salarial com o estúdio, entretanto resolvida após a saga perder as duas atrizes principais: Jenna Ortega e Melissa Barrera (esta publicamente despedida por partilhas nas redes sociais sobre o conflito Israel-Hamas que o estúdio Spyglass Media disse terem passado 'flagrantemente a linha do discurso de ódio').