Contas acertadas? Após uma disputa salarial com o estúdio que a deixou de fora do sexto filme, Neve Campbell está de volta à saga "Gritos".

Esta terça-feira, a atriz anunciou nas redes sociais o regresso de Sidney Prescott e ainda que Kevin Williamson, o argumentista do primeiro filme em 1996, será o realizador. O estúdio Spyglass Media Group também confirmou fazendo a mesma partilha.

A partilha da capa do argumento do "Untitled Scream 7" com a data de 12 de março revela que o autor da história é Guy Busick, que escreveu os dois filmes anteriores e ainda o aclamado "Ready Or Not - O Ritual".

Esta é a resposta do estúdio à crise que se instalou na produção do sétimo filme depois de perder as duas atrizes principais que eram as irmãs Sam e Tara Carpenter, Jenna Ortega e Melissa Barrera, a primeira por incompatibilidade de agenda e a segunda despedida por partilhas nas redes sociais sobre o conflito Israel-Hamas descritas como tendo passado "flagrantemente a linha do discurso de ódio”.

Há dois meses, Campbell disse que não ficaria surpreendida se fosse convidada a regressar após ter batido com a porta em junho de 2022 por sentir que o que lhe foi oferecido não seria o mesmo se ela "fosse um homem e tivesse feito cinco filmes de uma saga de sucesso gigantesca ao longo de 25 anos".

"Temos que defender as mulheres nesta indústria e saber quanto valemos. Isso não mudou para mim. Portanto, se voltassem a mim, teria que ser com uma oferta respeitosa que achasse que estava de acordo com o que trago para esta franquia", justificou.

Agora, a atriz confirma que conseguiu o respeito que queria e até concretizar um sonho.

"Estou muito feliz e orgulhosa por dizer que me pediram, da forma o mais respeitadora possível, para trazer Sidney de volta ao ecrã e não poderia estar mais entusiasmada! Bem, na verdade, podia. Embora tenha tido muita sorte por fazer estes filmes com o mestre do terror Wes Craven e a equipa maravilhosamente talentosa de Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett], sonhei durante muitos anos como seria incrível fazer um deles com o Kevin Williamson no comando. E agora está a acontecer, ele vai realizar 'Gritos 7'. Este era o seu bebé e foi a sua mente brilhante que sonhou este mundo. O Kevin não é apenas uma inspiração como artista, mas é um amigo querido há muitos anos. Para os incríveis fãs de 'Gritos', espero que estejam tão entusiasmados como eu ", escreveu.