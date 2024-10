O próximo encontro de "Gritos" com os fãs nos cinemas já tem data marcada.

Prometendo um "ano mortífero", a atriz Neve Campbell e o criador da saga de terror Kevin Williamson, que regressa como realizador, anunciaram nas redes sociais 27 de fevereiro de 2026 como a data de estreia de "Gritos VII".

Recorde-se que a saga, adormecida desde "Gritos 4" em 2011, foi revitalizada com o sucesso do quinto filme em 2022, que juntava Campbell e os veteranos da saga David Arquette e Courteney Cox com os estreantes Melissa Barrera, Jack Quaid, Mikey Madison e Jenna Ortega.

No entanto, Campbell recusou regressar como Sidney Prescott no sexto filme em 2023 por causa de uma disputa salarial com o estúdio, anunciado em junho de 2022 que a proposta que lhe fizeram não seria a mesma se "fosse um homem e tivesse feito cinco filmes de uma saga de sucesso gigantesca ao longo de 25 anos".

Em março deste ano, a atriz disse que lhe pediram para regressar "da forma o mais respeitadora possível".

"Vivo com a Sidney há 30 anos. Vivi esta jornada por ela e estou muito, muito grata, por regressar", dizia numa entrevista à revista People.

"Estou muito grata que o estúdio me tenha ouvido quando falei sobre a discrepância salarial e não me ter sentido respeitada e voltaram. Foi bom ter partilhado isto com o mundo e ter sido ouvida e ter feito a diferença desta forma. Espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade", acrescentou.

A atriz acrescentou que não tinha a certeza do que ia acontecer quando foi contactada para regressar.

"Pensei 'Não sei o que é respeitoso para eles. Podemos estar em lugares muito diferentes. Mas começaram num lugar forte, isso foi adorável", admitiu.

Campbell também disse que muito do entusiasmo também estav ligado ao regresso atrás das câmaras de Kevin Williamson, que além de criar a saga, escreveu "Gritos" (1996), "Gritos 2" (1997) e "Gritos 4" (2011).