Um debate com 35 anos à volta de um "erro" em "Regresso ao Futuro" pode ter finalmente chegado ao fim graças à quarentena da COVID-19.

Tudo começou com um tópico nas redes sociais de sugestões de "5 filmes perfeitos" para ver por estes tempos que evoluiu para um debate entre cineastas e atores sobre o que tornava um filme... "perfeito".

O realizador James Gunn ("Guardiões da Galáxia") defendeu a posição de que "um filme perfeito pode ser diferente de um filme preferido ou um grande filme. Um filme perfeito é algo que funciona do princípio ao fim sem erros óbvios, sejam eles estéticos ou estruturais".

Como exemplo dessa perfeição indicou o filme de 1985 com Michael J. Fox, mesmo que "aparentemente possa ser imperfeito" por causa do "erro" dos pais não se recordarem em 1985 do filho Marty, que "conheceram" quando este viajou no tempo para o seu liceu em 1955.