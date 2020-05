Uma versão censurada de "Regresso ao Futuro II" que nem o realizador Robert Zemeckis nem o argumentista Bob Gale sabiam que existia esteve disponível durante algum tempo na Netflix.

No segundo filme, Marty Mcfly (Michael J. Fox) viaja outra vez a 1955 para recuperar um almanaque desportivo e assim impedir Biff Tannen (Thomas Wilson) de se tornar milionário e causar alterações devastadoras aos acontecimentos em 1985.

Numa das cenas fundamentais, Marty tenta resgatar o almanaque do gabinete do diretor do liceu, mas ao abri-lo, descobre que Biff mudou a capa e que uma revista erótica chamada Oh La La é que foi confiscada.