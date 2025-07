Depois de três noites esgotadas em Madrid, Rauw Alejandro estreou-se esta quarta-feira, 9 de julho, no MEO Arena, em Lisboa. Produzida pela Live Nation, a digressão “Cosa Nuestra” arrancou a 17 de junho em Londres e vai passar por 11 cidades, antes de terminar a 11 de julho em Barcelona.

Com a sala lisboeta a meio-gás, Rauw Alejandro abriu as portas da sua ‘casa’ entre jogos de luzes e fumo. De fato preto e óculos de sol, o artista subiu ao palco ao som de "Punto 40", tema do álbum “Saturno”, de 2023.

Em poucos minutos, todos entraram na grande festa latina do porto-riquenho. O cenário do palco simula uma rua dos anos 60, com cabines telefónicas e luzes vermelhas, transportando o público para um universo clandestino, de gangsters, mas onde o amor e a sensualidade reinam.

Ao longo da noite, Rauw Alejandro apresentou um romance teatral contado em vários atos, como se estivéssemos a assistir a um filme passado num cabaré latino. Reggaeton, boleros sofridos, coreografias e confissões de coração aberto cruzaram-se num espetáculo onde cada canção foi uma cena, com várias reviravoltas.

No alinhamento do espetáculo ao estilo da Broadway, “Il Capo”, “Panties y Brasieres” e ”Déjame Entrar” abriram caminho para “Santa”, um dos grandes momentos da noite. Seguiram-se temas como “Mil Mujeres” , “Tattoo”, Fantasías”, “Desesperados” ou “La Old Skul”.

Rauw Alejandro créditos: Rita Sousa Vieira

Sempre com energia e em total sintonia com o público, Rauw Alejandro sabe ser um bom mestre de cerimónias. Ainda na primeira parte da noite, o músico trouxe “Todo de Ti”, que foi celebrada em euforia pela multidão.

Entre canções, o músico mostrou os seus dotes de representação e protagonizou cenas de amor e tensão com 'Maria' (nome da personagem de umas das bailarinas). Os elogios às fãs portuguesas também se multiplicaram e renderam roupa íntima atirada para o palco.

No concerto dividido em quatro atos, o artista surpreendeu ainda com uma versão de "Se Fue", de Laura Pausini, que chegou antes de “Pasaporte”, “Cosa Guapa” ou “Cosa Nuestra”. Já para o final, ficaram guardados os temas “2:12am” e “Desenfocao” e que fecharam com chave d’ouro a festa latina no MEO Arena.

Rauw Alejandro créditos: Rita Sousa Vieira

Ao longo de mais de duas horas, Rauw Alejandro provou que é muito mais do que uma estrela do reggaeton — é um verdadeiro entertainer ao estilo da Broadway, capaz de juntar música, dança, encenação e emoção num espetáculo preparado ao pormenor - o artista trouxe mais de 20 camiões de equipamento para montar o cenário no MEO Arena, numa operação logística ao nível de nomes como Madonna.

O resultado foi um concerto grandioso, com o público em euforia do início ao fim, onde todos os grandes sucessos marcaram presença. Foi mais do que um concerto: foi uma narrativa visual e sonora, intensa e imersiva, que mergulhou os fãs no universo de Rauw Alejandro.