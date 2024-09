Foi um dos grandes momentos do Festival de Cannes em maio: após sofrer uma certa recessão na carreira a partir dos anos 2000, Demi Moore regressou pela porta grande e colocou-se na corrida para os Óscares com "A Substância".

Aquela que foi um dos ícones do cinema dos anos 1990 colocou-se ao serviço da realizadora francesa Coralie Fargeat, a mesmo que se destacou em 2017 com a sua estreia em “Vendeta”, e o resultado foi um filme de terror feminista que não deixou ninguém indiferente entre o exigente público do festival: entre 13 minutos de aplausos, houve também risos e algumas reações de nojo.

Moore interpreta Elisabeth Sparkle, atriz consagrada vencedora de um Óscar transformada em estrela do fitness da TV e mesmo assim despedida aos 50 anos, que cede a uma grande tentação que terá um impacto devastador.

"Já alguma vez sonhou com uma versão melhorada de si própria? Mais jovem... mais bonita... mais perfeita? Uma única injeção desbloqueia o seu ADN, e gerará uma nova versão de si própria. Esta é... 'A Substância'", resume a sinopse do filme que saiu do festival mais importante do mundo com o prémio de Melhor Argumento.

Ainda com Margaret Qualley e Dennis Quaid, a estreia nos cinemas portugueses foi confirmada para 31 de outubro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.