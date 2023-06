Jennifer Lawrence quase não fez "The Hunger Games - Os Jogos de Fome". A razão? Viu o impacto da cultura dos fãs e da fama instantânea nos atores de "Twilight".

Ironicamente, só foi Katniss Everdeen na saga que a tornou uma estrela global em 2012 porque não foi aceite nos filmes dos vampiros.

"Fiz o teste para 'Twilight'. Rejeitaram-me imediatamente. Nem me chamaram uma segunda vez. Mas a minha vida teria sido totalmente diferente. Consegui o 'The Hunger Games' tipo um ano mais tarde. Foi provavelmente após o 'Despojos de Inverno'", recordou numa entrevista ao podcast "The Rewatchables" (via Variety), referindo-se ao filme de 2010 que lhe deu visibilidade em Hollywood e a primeira nomeação para os Óscares.

Por essa altura, já "Twilight" ("Crepúsculo" em Portugal) chegara ao cinema e os seus atores principais, Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, tornaram-se estrelas da noite para o dia.

Lawrence conta que sentiu a necessidade de encaixar filmes entre as sequelas de "The Hunger Games" para não ser "só conhecida por esta franquia".

"Ainda estava numa franquia, portanto ainda estava a tentar neutralizar a franquia”, resume.

"Ainda faria o mesmo se estivesse em 'Twilight'. Mas quase não fiz 'Os Jogos de Fome' porque 'Twilight' estreara e tinha acontecido aquele fandom", revela.

“Quando estava a tentar falar com as pessoas sobre tomar esta decisão depois de [‘The Hunger Games’] me ser oferecido, foi difícil explicar-lhes... esse nível de fama”, recorda.

"Parti do princípio que teria o nível da fama de 'Twilight' e isso não era uma coisa que tivesse na cabeça. Nunca quis ser a pessoa mais famosa do planeta. Essa é uma vida muito diferente daquela que imaginei para mim", admite.

Independentemente das suas vontades, Stewart, Pattinson e Lautner entraram em cheio na cultura dos tablóides e dos paparazzi. E ainda que a experiência não tivesse sido tão intensa para Lawrence, a atriz diz que "também teria ficado infeliz” se fosse confrontada com esse nível de escrutínio se não tivesse sido rejeitada por "Twilight".

A atriz disse adeus à saga "The Hunger Games" em 2015, três anos depois de ganhar o Óscar com "Guia para Um Final Feliz".

Um novo filme, "os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros e das eerpentes", chega em novembro, com Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis, Jason Schwartzman e Peter Dinklage.