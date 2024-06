Pouco mais de três horas após a divulgação de que um quinto livro "The Hunger Games" está a caminho, Hollywood confirma a adaptação ao cinema.

O estúdio Lionsgate anunciou que "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" vai chegar aos cinemas a 20 de novembro de 2026, com a produção novamente confiada a Nina Jacobson.

Trata-se do mesmo estúdio que adaptou os quatro livros anteriores para filmes de 2012 ("The Hunger Games – Os Jogos da Fome), 2013 ("The Hunger Games: Em Chamas), 2014 e 2015 ("The Hunger Games: A Revolta – Parte 1 e 2") e 2023 ("The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes").

Segundo a imprensa especializada, decorrem negociações para o regresso de Francis Lawrence, o realizador dos últimos quatro filmes.

O novo livro da escritora Suzanne Collins será lançado no mercado anglo-saxónico a 18 de março de 2025.

A história começa 64 anos antes dos eventos da trilogia inicial, nos 50. Jogos da Fome ("Segundo Massacre Quaternário", na linguagem da saga), vencidos por Haymitch Abernathy, do Distrito 12, personagem interpretada mais velha nos filmes por Woody Harrelson.

“Com ‘Sunrise on the Reaping’, fui inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume [filósofo escocês do século XVIII] e nas suas palavras, ‘a facilidade com que muitos são governados por poucos’”, explicou Collins no comunicado da editora Scholastic.

“A história também se prestou a um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão ‘Real ou não real?’ parece mais urgente para mim a cada dia”, acrescentou.

Este será o quinto título e a segunda prequela, após "A Balada dos Pássaros e das Serpentes", publicada em maio de 2020, que se passava 64 anos antes dos eventos da trilogia inicial, na 10.ª edição dos Jogos da Fome, centrando-se em Coriolanus Snow aos 18 anos, muito antes de se tornar o tirânico líder de Panem.

O estúdio destacou no comunicado oficial sobre o novo filme: "Sabemos que os fãs de 'Os Jogos da Fome' em todo o mundo ficarão fascinados com o foco de Suzanne nesta próxima história extraordinária. O Segundo Massacre Quaternário é lendário e tem grande importância na história dos Jogos, até mesmo na época de Katniss Everdeen [Jennifer Lawrence], um quarto de século depois. Assim como os fãs à volta do mundo, aguardamos ansiosamente este emocionante regresso a Panem”.