O próximo capítulo da saga "Hunger Games" será o primeiro projeto de Kieran Culkin no cinema após ganhar o Óscar de Melhor Ator Secundário por "A Verdadeira Dor" a 2 de março.

O ator de 42 anos, popularizado pela série "Sucession" antes de ganhar a estatueta dourada, vai ser Caesar Flickerman, o anfitrião dos "Jogos da Fome", anunciaram as redes sociais da saga.

O papel foi de Stanley Tucci nos filmes de 2012 a 2015 centrados em Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen.

Da autoria de Suzanne Collins, “Os Jogos da Fome” começou por ser uma distopia literária em três volumes, lançada entre 2008 e 2010, sobre uma competição de sobrevivência e morte, à qual se submetem jovens que representam regiões de Panem, um território norte-americano ficcional num tempo futuro incerto, pós-guerra e pós-desastres ambientais.

Contrariando a intenção inicial, a escritora acabou por avançar para duas prequelas, “A Balada dos Pássaros e das Serpentes” em 2020, com a adaptação ao cinema a chegar três anos mais tarde, e “Amanhecer na Ceifa”, lançado este ano.

A nova história decorre na 50.ª edição Jogos da Fome ("Segundo Massacre Quaternário", na linguagem da saga), com a surpresa de serem 48 e não 24 as crianças a lutar pelas suas vidas, onde o vencedor foi Haymitch Abernathy, do Distrito 12, com 16 anos, que se tornaria o mentor de Katniss, interpretado por Woody Harrelson.

O papel do jovem Haymitch foi confiado ao australiano Joseph Zada, de 20 anos, conhecido principalmente pela série "Invisible Boys".

No elenco destacam-se as presenças de Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman na história original), Maya Hawke como Wiress (Amanda Plummer em "The Hunger Games: Em Chamas"), Ralph Fiennes como o Presidente Snow (Donald Sutherland na história original e Tom Blyth na prequela "A Balada dos Pássaros e das Serpentes") e Elle Fanning como Effie Trinket (Elizabeth Banks na história original).

O realizador volta a ser Francis Lawrence, que dirigiu todos os filmes menos o primeiro.

A estreia nos cinemas será a 20 de novembro de 2026.

VEJA O ANÚNCIO SOBRE KIERAN CULKIN.