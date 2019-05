Após uma fotografia a mostrar que Renée Zellweger como Judy Garland não era uma combinação improvável, foi lançado esta sexta-feira o primeiro trailer.

As imagens de "Judy" são acompanhadas pela versão de Zellweger da canção "Over the Rainbow", que a lendária cantora e artista imortalizou do filme "O Feiticeiro de Oz" (1939).

Realizado por Rupert Goold e ainda com Jessie Buckley, Finn Wittrock e Michael Gambon no elenco, o filme vai debruçar-se sobre os últimos meses de vida, quando chegou a Londres para cinco semanas de concertos esgotados no inverno de 1968.