Renée Zellweger está de volta à passadeira vermelha: a atriz norte-americana esteve em Londres na quarta-feira para a antestreia de "Bridget Jones - Louca Por Ele", onde a encontramos na casa dos cinquenta, viúva e pronta para se apaixonar por um novo Apollo.

Ao quarto filme, a vencedora de dois Óscares partilha o ecrã com o ator em ascensão Leo Woodall (“The White Lotus”, “One Day”), Chiwetel Ejiofor (“O Amor Acontece”, "12 Anos Escravo") e Hugh Grant, a regressar como o antigo namorado de Bridget, o sedutor e diabólico Daniel Cleaver.

Os espectadores deixaram Bridget há quase dez anos, em "O Bebé de Bridget Jones" (2016). Estava grávida, sem saber quem era o pai da criança, após ter tido casos com um belo multimilionário americano, e com o seu ex Mark Darcy, interpretado por Colin Firth, com quem acabou por casar.

Vamos encontrá-la aos 51 anos, viúva e com dois filhos. E ainda não está a salvo de novas desventuras enquanto se debate entre aplicativos de namoro, redes sociais e Botox.

"O Bebé de Bridget Jones"

A criadora de Bridget Jones, a escritora Helen Fielding, disse que cortou Mark Darcy do filme porque não queria Bridget 'como uma mulher casada e satisfeita'.

Por outro lado, manteve os personagens de Daniel Cleaver, além de Emma Thompson, a incontornável ginecologista.

Hugh Grant descreveu o novo filme como "extremamente engraçado, mas muito triste".

A escolha de Renée Zellweger, uma americana do Texas, para interpretar a 'tão britânica' Bridget Jones, repercutiu no início dos anos 2000.

Mas a atriz, até então mais conhecida por "Jerry Maguire", trabalhou bastante para fazer o sotaque britânico e obteve enorme sucesso quando “O Diário de Bridget Jones” foi lançado em 2001.

A personagem, que encadeia uma série de deceções românticas, taças de Chardonnay e dietas, tornou-a conhecida no mundo todo e valeu-lhe a primeira nomeação para os Óscares.

Helen Fielding criou a personagem Bridget Jones para uma coluna na imprensa britânica em 1995, antes de transformá-la numa série de livros de sucesso. A tal ponto que, ao longo dos anos, Bridget tornou-se um ícone da cultura britânica.

"Bridget Jones - Louca Por Ele" chega aos cinemas portugueses a 13 de fevereiro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.