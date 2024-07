A retrospetiva “Nagisa Ōshima: Cerimónias de Transgressão” é um dos destaques da programação do Batalha – Centro de Cinema, no Porto, numa 'rentrée' anunciada hoje que inclui sessões especiais, programas virados para a comunidade e várias parcerias.

“Nagisa Ōshima: Cerimónias de Transgressão”, uma seleção de obras do cineasta japonês que dirigiu "Cerimónia Solene", com curadoria de Miguel Patrício, será apresentada entre 11 de setembro e 20 de novembro.

Em comunicado, o Batalha – Centro de Cinema destaca a premiada filmografia de Ōshima, que também ficou marcada por colaborações com figuras como David Bowie e Ryūichi Sakamoto ("Feliz Natal, Mr. Lawrence"), como uma obra “sempre acompanhada por escândalos e polémicas, inclusive um processo em tribunal por obscenidade após a estreia de 'O Império dos Sentidos'”.

Merece igualmente destaque, de 5 de setembro a 15 de dezembro, o ciclo "Sob a Superfície: A Piscina no Cinema" que explora a forma como as piscinas foram sendo representadas no cinema e transformadas em veículos para reflexões sobre corpo, desejo, morte, comunidade, classe e ecologias.

O programa apresenta uma seleção de obras, desde os anos de 1930 até à contemporaneidade, que atravessa diversos géneros e estéticas, do filme de artista ao musical aquático.

Serão apresentados filmes de Anna Muylaert, Barbara Hammer, Céline Sciamma, Frank Perry, Henri-Georges Clouzot, Jean Vigo, Jerzy Skolimowski, Leopoldo Torre Nilsson, Miguel Gomes, entre outros cineastas, incluindo Bill Viola (1951-2024), um dos nomes pioneiros da videoarte, que morreu na semana passada.

A programação para os últimos meses do ano inclui a retrospetiva dedicada ao realizador britânico Ken Loach e à sua perspetiva social, exibida inicialmente em maio e que continuará até 20 de novembro com mais 10 longas-metragens, realizadas entre o final dos anos 1990 e o ano passado. A monstra inclui duas das obras galardoadas com a Palma de Ouro em Cannes: "Brisa de Mudança" ("The Wind that Shakes the Barley", 2006) e "Eu, Daniel Blake" ("I, Daniel Blake", 2016).

O projeto Vizinhos — um programa de ligação entre o Batalha e quem vive à volta do cinema — regressará a 14 de setembro com "Vai e Vem".

O Batalha descreve que, a partir das 17h30, o público será convidado para uma deambulação fílmica pelos arredores da Praça da Batalha onde estarão em exibição obras da Filmoteca do Centro de Cinema em oito locais “vizinhos”, entre lojas, cafés, espaços comerciais e culturais.

A 18 de setembro, o Batalha recebe o programa satélite do projeto da Catalunha na Bienal de Veneza, concebido por Carlos Casas e Filipa Ramos, sendo apresentada uma ‘masterclass’ e uma comunicação do músico Chris Watson (Cabaret Voltaire), bem como o filme "Cemetery", de Carlos Casas.

Já nas sessões especiais, destaque para a exibição — a propósito do World Day for Audiovisual Heritage (Dia Mundial do Património Audiovisual) — de "Godzilla", de Ishirō Honda, num novo restauro que assinala o 70.º aniversário do filme, e para a surpresa de Halloween, programada por Guilherme Cobretti e Jay Toso ('quizmasters' do Batalha).

Será ainda apresentada uma sessão especial que assinala os 50 anos do desaparecimento do mestre italiano Vittorio De Sica com "La ciociara" ("Duas Mulheres"), protagonizado por Sophia Loren e Jean-Paul Belmondo.

A 19 de setembro, em parceria com a Solar Galeria de Arte Cinemática, é inaugurada a exposição “O que aconteceu ainda está por vir”, da artista Ana Vaz, com a exibição do filme "Meteoro".

Entre 5 de setembro e 30 de novembro, é também apresentada a exposição "Cine-fotonovela: Um tipo de cinema esquecido na impressão", que inclui uma conversa com o curador Jan Baetens e a exibição do filme "La jetée", de Chris Marker.

A 13 de outubro, a obra do estúdio portuense BAP Animation Studio é exibida no programa "Coletivos" numa sessão com curtas-metragens de Alexandra Ramires, Alexandre Siqueira, David Doutel, Vasco Sá e Laura Gonçalves, entre outros realizadores.

O programa "Luas Novas", dedicado a nomes emergentes do cinema português, é dedicado a Catarina Sousa, em outubro, e a Marcelo Tavares, em novembro, avança o Centro de Cinema do Porto.

"Tesouros do Arquivo" — programa em que se apresentam filmes recentemente restaurados — terá, em outubro, duas obras que abordam a Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos, enquanto em novembro, é revisitada a Palestina e o tema do colonialismo com filmes de Ali Siam, Heyni Srour, que estará no Batalha para uma conversa após a sessão, Ismail Shammout e Lionel Rogosin.

Quanto ao programa das "Matinés do Cineclube do Porto", incluirá um conjunto de obras centradas em narrativas criminais, com filmes-chave de Luis Buñuel e Orson Welles, mais a comédia "Les plus belles escroqueries du monde" ("As Mais Belas Vigarices do Mundo"), com a 'vigarice' de cada um dos seus segmentos dirigida por Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Ugo Gregoretti, Hiromichi Horikawa e Roman Polanski.

Nesta nova temporada, o formato do musical também será recuperado no Batalha – Centro de Cinema com a exibição do clássico "Les parapluies de Cherbourg" ("Os Chapéus de Chuva de Cherburgo"), de Jacques Demy, e "Cover Girl" ("Modelos"), de Charles Vidor.

Recordando que o trimestre de setembro a novembro será marcado pelo acolhimento dos festivais e mostras de cinema BEAST, Queer Porto, Family Film Project, Festa do Cinema Francês, MICAR e Porto/Post/Doc, os responsáveis destacam, por fim, a abertura de inscrições para os grupos Porto, Texas (cinefilia) e Supernova (para cinéfilos dos 16 aos 22 anos), para a segunda edição do curso de Cinema do Porto, assim como para a terceira edição do curso de Crítica de Cinema.