Ainda que anunciado como uma comédia de ação, a premissa da história vai soar familiar aos fãs: Van Damme será "um antigo e misterioso agente secreto forçado a regressar com urgência à França quando o seu filho, com quem tem uma relação distante, é injustamente acusado de tráfico de drogas e armas pelo governo, após um erro cometido por um burocrata excessivamente zeloso e uma operação que envolve a máfia".

Apesar de "The Last Mercenary" ser assumidamente a primeira comédia, em 2008 o célebre "Músculos de Bruxelas" fez uma versão de si próprio para num aclamado "JCVD", uma sátira onde se via envolvido num assalto à mão armada em Bruxelas, transformando-se num homem comum, carregado de medos, contradições e esperanças.

Comédia · 2009 · M/12 · 97m JCVD JCVD

O talento nas artes marciais catapultou Van Damme para o cinema, tornando-se um dos heróis da ação pura e dura a partir do final da década de 1980, ao lado de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Steven Seagal ou Dolph Lundgren.

Do seu currículo fazem parte títulos como "Força Destruidora", ""Kickboxer", "Cyborg", "Golpe de Vingança", "O Legionário", "Van Damme - Duplo Impacto ", "Máquinas de Guerra", "Patrulha do Tempo", "Street Fighter - A Batalha Final", "Morte Súbita", "Máximo Risco", "Duplo Team".

Com o início do século, os seus filmes passaram a ir menos para os cinemas e mais "diretos para vídeo", mas mais recentemente entrou no projeto de Stallone "Os Mercenários 2", e “Guerra sem quartel”, de Lior Geller, que contava no elenco com a portuguesa Joana Metrass.