Richard Gere chamou ao presidente Donald Trump um 'bully' ['rufia'] e um 'thug' ['criminoso'] durante a cerimónia em Granada este sábado dos Prémios Goya, os "Óscares de Espanha", dizendo que os EUA estavam num 'lugar muito sombrio'.

O ator norte-americano de 75 anos recebeu o Prémio Internacional Goya pela carreira e alertou que o autoritarismo está a aumentar “em todo o lado”.

"Venho de um lugar onde estamos num momento muito sombrio, os EUA, onde temos um rufia, um criminoso, que é o presidente dos EUA. Mas não é apenas nos EUA, está em toda parte. [...] O autoritarismo toma conta de todos nós.", disse durante o discurso em inglês.

O ator de filmes como "Dias do Paraíso", “American Gigolo”, "Oficial e Cavalheiro", "Cotton Club", “Pretty Woman - Um Sonho de Mulher" e "Chicago" já criticara Trump em termos fortes durante uma conferência de imprensa na sexta-feira em Granada, a cidade que recebeu a cerimónia.

No sábado, foi Antonio Banderas quem entregou o prémio honorário pela 'sua extraordinária contribuição à arte do cinema' e o seu ativismo social com diversas causas, incluindo a situação dos refugiados e os deslocados.

Durante o seu discurso, Gere alertou para o 'casamento sombrio' entre poder e dinheiro 'como nunca vimos antes'.

E acrescentou: 'O facto de estes irresponsáveis ​​e talvez perigosamente corrosivos multimilionários estarem a comandar tudo na América neste momento é um perigo para todos neste planeta.'

A qualidade das legendas em castelhano na transmissão da gala na TVE foi muito criticada nas redes sociais em mensagens à Academia de Cinema, que confirmou ao El País que uma pessoa traduziu o discurso em simultâneo e que o ator não entregou previamente um texto à organização, avisando que iria improvisar.

VEJA PARTE DO DISCURSO.



Gere é também um defensor de longa data da causa do Tibete, que se reuniu frequentemente com o Dalai Lama, o líder espiritual tibetano exilado que Pequim acusa de fomentar o separatismo na região dos Himalaias.

No ano passado, Gere e a sua esposa espanhola, a publicitária Alejandra Silva, de 41 anos, mudaram-se para Madrid com os dois filhos.