O realizador Doug Liman tem mais queixas da Amazon Prime Video por causa do filme "Road House".

A nova versão do filme de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal, mostra Jake Gyllenhaal como um antigo lutador de MMA contratado para trabalhar num bar com reputação duvidosa na Florida, descobrindo que "nem tudo é o que parece neste paraíso tropical". Ao seu lado estavam Daniela Melchior, Billy Magnussen e Joaquim de Almeida, além do atleta profissional da UFC Conor McGregor.

Mas os bastidores estiveram envolvidos numa polémica, com o realizador no início deste ano a dizer-se enganado pela Amazon, que decidiu trocar a estreia do filme nos cinemas pelo lançamento direto em streaming após comprar a MGM, o estúdio original onde estava o cinema.

O resultado foi um grande sucesso, com a Amazon Prime Video a anunciar a sequela em maio, revelando uma audiência de 80 milhões de visualizações desde a estreia a 21 de março.

O que abriu uma nova frente nas frustrações do realizador.

“O meu problema com o ‘Road House’ é que fizemos o filme para a MGM para estar nos cinemas, todos foram pagos como se fosse para os cinemas. Depois a Amazon trocou o combinado e ninguém foi indemnizado. Esqueçamos o impacto na indústria [pelo não lançamento no grande ecrã] - 50 milhões de pessoas viram ‘Road House’ [nos primeiros dois fins de semana] – não ganhei um centavo, o Jake Gyllenhaal não ganhou um centavo, [o produtor] Joel Silver não ganhou um centavo. Isto está errado", disse ao IndieWire durante a promoção de "Instigadores", outro filme que realizou que será lançado apenas em streaming, mas na Apple TV+.

Uma investigação da Variety publicada em fevereiro tem outra versão: o trio aceitou a proposta de fazer o filme por 85 milhões de dólares com lançamento apenas em streaming em vez dos 60 milhões com estreia nos cinemas. Um maior orçamento também significa mais dinheiro à partida para os principais envolvidos pois não há as habituais compensações ligadas às receitas de bilheteira. A informação foi mais tarde confirmada por Gyllenhaal.

Mas Liman, que diz que a indústria precisa dos filmes feitos especificamente para streaming, diz que a sua experiência com "Instigadores" não podia ter sido mais diferente.

“No caso da Apple, desde o início que dissemos que estávamos a fazer isto para streaming, os nossos contratos tinham a indemnização para isso, todos fomos compensados – existe algo chamado 'aquisição de streaming' –, portanto a Apple tem sido honesta desde o início", explicou.

O comunicado sobre "Road House 2" apenas confirmou o envolvimento de Gyllenhaal.

