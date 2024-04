O sucesso em Hollywood recompensa-se cada vez mais com um contrato 'first-look'.

Um dia após anunciar que "Road House" teve a melhor estreia mundial de sempre de um filme da Amazon MGM Studios na Amazon Prime Video, com mais de 50 milhões de espectadores desde a estreia a 21 de março, Jake Gyllenhaal é recompensado com um desses contratos que servem para os estúdios reforçarem a ligação com certos atores.

Antes, o ator já tinha sido o protagonista de “The Covenant”, de Guy Ritchie, que o estúdio lançou nos cinemas dos EUA no ano passado.

Tal como aconteceu recentemente com Timothée Chalamet com a Warner Bros. após o impacto nas bilheteiras de "Wonda" e "Dune: Parte Dois", a Amazon MGM Studios passa a ter direito de preferência nos próximos três anos em relação aos filmes da Nine Stories, a produtora fundada em 2015 por Gyllenhaal com a sócia Riva Marker, tanto os que se sejam para os cinemas como para o streaming.

Entre os filmes da produtora estão "Stronger - A Força de Viver", "Wildlife" (a estreia de Paul Dano como realizador) e "O Culpado", todos com o ator como protagonista, e "Sempre o Diabo", com Tom Holland e Robert Pattinson (os dois últimos filmes foram para a Netflix), "Joe Bell", com Mark Wahlberg, e "Últimas Notícias de Yuba County", com Allison Janney e Mila Kunis.

“O Jake é um talento único, cuja paixão e visão para o cinema fazem dele um poderoso contador de histórias tanto à frente das câmaras quanto nos bastidores. Após o sucesso recorde de ‘Road House’, não poderíamos imaginar melhor momento para consolidar oficialmente o nosso relacionamento", destacou no comunicado oficial Julie Rapaport, a chefe de produção e desenvolvimento de filmes da Amazon MGM Studios.

Já o ator expressou o contentamento por "formalizar o que já é uma colaboração frutífera – especialmente após a excelente estreia de ‘Road House’", destacando que o estúdio foi um 'parceiro maravilhoso' nos dois filmes que fizeram e a admiração pela sua dedicação ao cinema e aos "fãs de todo o mundo".

Promovido como uma versão com muita adrenalina do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal e também está atualmente no catálogo da Prime Video, "Road House" apresenta Jake Gyllenhaal em mais uma impressionante transformação física para ser o antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), contratado para "trabalhar como segurança num motel de estrada em Florida Keys, onde descobre que o paraíso não é o que parece.

Além da presença dos portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida, destaca-se Conor McGregor num papel proeminente como vilão, naquela que é a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC.

TRAILER.